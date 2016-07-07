Кернес не став виносити на голосування пропозицію позбавити Александровську звання почесного харків’янина

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Із такою пропозицією до міських депутатів під час чергового пленарного засідання міської ради звернувся представник фракції «Самопоміч» Іван Ракич. На його думку, Алла Александровська осоромила почесне звання.

«Вона не є почесним українським громадянином міста, яке є прифронтовою зоною», – наголосив Ракич, що відслужив снайпером на Донбасі в 92-й окремій механізованій бригаді.

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У відповідь Кернес заявив, що ухвалення такого рішення може обернутися на «скриню Пандори».

«Не було такого у практиці, щоб позбавляти звання. Я думаю, що ми не будемо започатковувати таку практику. А хто що спаплюжив? Я вас прошу, я сам ходжу під Дамокловим мечем. Ви взяли на себе функцію судді? Ви взяли на себе функцію громадського діяча? Ви ще не громадський діяч, ви ще вчитеся. Повчіться», – сказав Кернес.

Колишньому першому секретареві обласного осередку Комуністичної партії України, в минулому народному депутатові кількох скликань Аллі Александровській присвоїли звання почесного харків’янина 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові затримано екс-керівника Харківського обкому Комуністичної партії України, колишнього депутата Верховної Ради від КПУ Аллу Александровську.

В СБУ розповіли, що Александровська пропонувала хабарі за прийняття на сесіях місцевих рад Харківської області звернень до Верховної Ради та президента щодо змін до Конституції з питань федералізації.