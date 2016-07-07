Польща спростовує, що 4 липня в натовп учасників акції протесту на Львівщині в‘їхав працівник МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні посольства Польщі в Україні.

Як зазначається у тексті звернення, в інциденті на дорозі 4 липня поблизу польсько-українського кордону в районі контрольно-пропускного пункту «Рава-Руська» не брав участь ніхто з працівників польського МЗС.

«Ніхто з працівників польського МЗС, в тому числі жоден службовий ані приватний транспортний засіб дипломатів не був учасником даної події. Поширення неперевірених інформацій діє на шкоду взаємним добросусідським польсько-українським стосункам», - йдеться у тексті звернення.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня поблизу митного переходу «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні, в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області водій автомобіля Peugeot з номерними знаками польської реєстрації скоїв наїзд на учасників акції протесту, які безперервно ходили через дорогу пішим переходом. Внаслідок наїзду травми дістали троє місцевих жителів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Львівській області, за кермом автомобіля, який скоїв наїзд, був 43-річний іноземець, який прибув з Польщі на територію України. Його затримали правоохоронці.

Водночас активісти громадської організації «Варта 1» на своїй сторінці в Фейсбук повідомили, що «авто на польській реєстрації в'їхало у натовп людей. Як ми дізналися, це авто польського консула який повертався додому з дітьми».