На пожежу терміново їде комісія Міноборони

19:54, 27 серпня 2008
Суспільство
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Повідомляє прес-служба МО

На місце пожежі, що сталася на арсеналі боєприпасів поблизу міста Лозова Харківської області, терміново відбула комісія Міноборони.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони України, зазначену комісію очолив перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Микола ЦИЦЮРСЬКИЙ.

Як наголошують в Міноборони, головною метою роботи комісії є надання допомоги з ліквідації наслідків надзвичайної події, визначення її причин, а також щодо забезпечення безпеки особового складу військових підрозділів, цивільного населення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поблизу міста Лозова Харківської області на об’єктах 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України спалахнула пожежа. О 16 години пожежа сталася на двох майданчиках арсеналу, де зберігалися 120-міліметрові міни, а о 16.10 черговою службою арсеналу були зафіксовані перші вибухи.

Станом на 18.00 персонал арсеналу евакуйовано на безпечну відстань. За попередніми даними, серед військовослужбовців та працівників арсеналу постраждалих немає.

Довідка УНІАН. 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, розташований поблизу міста Лозова на Харківщині на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.

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