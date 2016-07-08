У Дніпропетровській області припинено діяльність нарколабораторії

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, протягом тривалого часу двоє місцевих жителів у складському приміщенні будівельної компанії виготовляли та збували наркотичні засоби.

Під час проведення обшуку, правоохоронцями виявлено та вилучено рідини та речовини обсягом близько 4 літрів, які містять психотропну речовину метамфетамін та різноманітний хімічний посуд, за допомогою яких виготовлялися наркотики.

За даними прес-центру 7-го управління протидії наркозлочинності, з вилученої в нарколабораторії сировини можна було виготовити наркотиків на суму понад 200 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу ("незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів").

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам нарколабораторії у вчинення даного злочину та обрання запобіжного заходу.