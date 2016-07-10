У Києві п'яне подружжя розмалювало пам'ятник танкістам (фото)

У Києві затримали подружжя, яке розмалювало пам'ятник танкістам часів Другої світової війни на проспекті Перемоги.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Києва, 38-річна та 42-річний кияни, прогулюючись в стані алкогольного сп'яніння, помітили танк, який обурив їх своїм кольором. Вони купили балончик фарби і за кілька хвилин розмалювали його білими смужками.

Затримані свої дії пояснюють тим, що "хотіли привернути увагу громадськості". В скоєному повністю зізнаються.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Обом загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Співробітники Шевченківського управління поліції з'ясовують всі обставини скоєння злочину.