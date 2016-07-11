У Києві судитимуть хакера, який збирав персональні дані користувачів ігрової спільноти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Молодик на закритому інтернет-ресурсі придбав шкідливий програмний засіб Pony. Потім він створив фейковий сайт, назва якого була дуже схожа на відому офіційну мережу ігрової спільноти steamcommunity, де і розмістив програму. Аби несанкціоноване втручання неможливо було розпізнати, чоловік замовив її шифрування.

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«Користувачі завантажували шкідливий програмний засіб, який, потрапивши на персональний комп’ютер, здійснював несанкціонований пошук і збирання усіх наявних даних щодо імен, паролів, електронних гаманців та облікових записів», - йдеться у повідомленні.

Хакера було викрито працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України після спроби несанкціонованого втручання до облікового запису одного з користувачів.

Чоловіку інкримінують ч. 1 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), що призвело до витоку інформації). За вчинене йому загрожує до трьох років позбавлення волі.