Ігор Коломойський: групи ”Приват” не існує

Співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ заявляє, що спокійний за свою власність і не має наміру виводити активи з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав сьогодні журналістам у Києві, відповідаючи на запитання, які перспективи він бачить для себе і свого бізнесу в зв`язку зі зміною уряду.

«В нашій країні мені завжди було спокійно за мою власність», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ .

Довідка УНІАН. За інформацією ЗМІ, бізнес групи «Приват» будувався на нафтотрейдерстві й лише з часом поширився на інші сфери економіки. В 1992 році чотири компанії (ТОВ “Віст”, ТОВ “Сентоза”, ТОВ “Сом” і ЗАТ “Приват-інтертрейдинг”) створили ЗАТ КБ “ПриватБанк”.

До сфери інтересів групи входять фінанси, металургія, коксохімія, нафтобізнес.

“Приват-інтертрейдинг” контролює Орджонікідзевський, Марганецький, Південний (на паях із російською “Смарт-групп”) гірничо-збагачувальні комбінати. В сфері металургії в орбіту цієї компанії входять Дніпропетровський металургійний завод ім. Комінтерну і меткомбінат ім. Петровського; у сфері машинобудування - Одеський машинобудівний завод “Червона гвардія” та ВАТ “Одесасільмаш”.

Крім того, «Привату» належать Стахановський і Запорізький феросплавні заводи.

Серед фінансово-промислових активів, що входять до групи безпосередньо через “ПриватБанк” - “Морський транспортний банк”, “Москомприватбанк” (Росія).

Група також контролює російський Алапаєвський металургійний завод і деякі активи в агробізнесі.

В той же час, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ неодноразово заявляв, що такого поняття як група «Приват» немає - це журналістський термін.