Під Новобогданівкою піротехнікам теж роботи не бракує

На 275-й артилерійській базі поблизу Новобогданівки зведений піротехнічний загін Міністерства з питань надзвичайних ситуацій продовжує вилучати і знешкоджувати боєприпаси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, проведено чергову ротацію особового складу піротехнічного загону МНС.

На поточному етапі робіт планується завершити поглиблене очищення території бази, знищення виявлених при цьому боєприпасів, демонтаж зруйнованих колишніх стаціонарних сховищ зберігання боєприпасів, залізничної колії та тимчасових бетонних доріг. Ці завдання щодня виконують 220 фахівців МНС і 54 одиниці техніки. У складі цього загону МНС: групи очистки території від боєприпасів, знищення боєприпасів, транспортні, інженерна та забезпечення. Також 2 підрозділи МНС забезпечують протипожежну безпеку.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи снарядів на складі боєприпасів 275-й артилерійської бази поблизу Новобогданівки Запорізької області відбувалися за останні чотири роки тричі: в травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 чоловік, поранення різних ступенів дістали понад 10.