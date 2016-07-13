Високопосадовець із "Надр України" погорів на хабарі у 1,5 мільйона (фото)

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, високопосадовець вимагав від представника юридичної особи 3 мільйони гривень. За цю суму він пообіцяв посприяти у підготовці та погодженні документації на газове родовище з подальшою видачою спеціального дозволу на надракористування.

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Так, сьогодні, 13 липня під час одержання частини неправомірної вигоди перший заступник ДП "Західукргеологія" був затриманий оперативниками Управління захисту економіки та слідства Нацполіції у Львівській області спільно з обласною прокуратурою. Вилучено 1,5 мільйона гривень.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи.