Високопосадовець із "Надр України" погорів на хабарі у 1,5 мільйона (фото)
15:33, 13 липня 2016Суспільство
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Першого заступника керівника державного підприємства "Західукргеологія" НАК "Надра України" Державної служби геології і надр України Міністерства екології та природних ресурсів України затримали на хабарі у 1,5 мільйона гривень на Львівщині.
Під час одержання частини неправомірної вигоди перший заступник ДП "Західукргеологія" був затриманий оперативниками / facebook.com/arsen.avakov.1
Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, високопосадовець вимагав від представника юридичної особи 3 мільйони гривень. За цю суму він пообіцяв посприяти у підготовці та погодженні документації на газове родовище з подальшою видачою спеціального дозволу на надракористування.
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Так, сьогодні, 13 липня під час одержання частини неправомірної вигоди перший заступник ДП "Західукргеологія" був затриманий оперативниками Управління захисту економіки та слідства Нацполіції у Львівській області спільно з обласною прокуратурою. Вилучено 1,5 мільйона гривень.
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