В Україні стартували спільні навчання ФБР та українського КОРДу (фото)

Навчання проводяться на базі поліцейського спецназу і Національного антикорупційного бюро України, повідомляє Департамент організації діяльності КОРД.

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"Програма проведення представниками ФБР тренінгу з інструкторами підрозділу поліції особливого призначення КОРД стала можливою завдяки угоді між Урядом США та Урядом України про допомогу в галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції", - розповів заступник начальника Департаменту КОРД Микола Путій.

За його словами, подібні спільні навчання в Україні організовуються не вперше і переслідують мету запровадження передового досвіду розвинутих іноземних держав.

«У програмі навчань передбачається розглянути ФБРівську тактику затримання правопорушників, їхні дії у закритих приміщеннях. Використання новітніх методів нашими зарубіжними партнерами щодо затримання правопорушників із застосовуванням і без використання зброї», - додав Микола Путій.

Також стало відомо, що американські інструктори продемонструють бійцям українського КОРДу базовий рівень підготовки застосування підрозділу поліції SWAT у спеціальних операціях.

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Раніше понад 40 бійців поліцейського підрозділу поліції особливого призначення КОРД завершили навчання у Тренінговому центрі і повернулись на місця проходження служби до Головних управлінь поліції у Сумській та Київській областях.

Планується, що наступними, де з'являться спецпідрозділи поліції КОРД, стануть Одеська та Житомирська області.