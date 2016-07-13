В Україні стартували спільні навчання ФБР та українського КОРДу (фото)
Віртуозно володіти зброєю, майстерно користуватись автомобілем і найважливіше – комунікувати під час спецоперації із затримання правопорушників. Ці та інші завдання відпрацьовуються спеціалістами американського ФБР і українського КОРДу під час спільних семінарів з тактико-спеціальної підготовки і навчальних стрільб.
Навчання проводяться на базі поліцейського спецназу і Національного антикорупційного бюро України, повідомляє Департамент організації діяльності КОРД.
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"Програма проведення представниками ФБР тренінгу з інструкторами підрозділу поліції особливого призначення КОРД стала можливою завдяки угоді між Урядом США та Урядом України про допомогу в галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції", - розповів заступник начальника Департаменту КОРД Микола Путій.
За його словами, подібні спільні навчання в Україні організовуються не вперше і переслідують мету запровадження передового досвіду розвинутих іноземних держав.
«У програмі навчань передбачається розглянути ФБРівську тактику затримання правопорушників, їхні дії у закритих приміщеннях. Використання новітніх методів нашими зарубіжними партнерами щодо затримання правопорушників із застосовуванням і без використання зброї», - додав Микола Путій.
Також стало відомо, що американські інструктори продемонструють бійцям українського КОРДу базовий рівень підготовки застосування підрозділу поліції SWAT у спеціальних операціях.
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Раніше понад 40 бійців поліцейського підрозділу поліції особливого призначення КОРД завершили навчання у Тренінговому центрі і повернулись на місця проходження служби до Головних управлінь поліції у Сумській та Київській областях.
Планується, що наступними, де з'являться спецпідрозділи поліції КОРД, стануть Одеська та Житомирська області.