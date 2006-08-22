Стрілянину у харківському Палаці спорту розслідує спецкомісія

При Харківській міській раді терміново створено спеціальну комісію, яка почала розслідування інциденту в міському Палаці спорту, коли директор дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Сергій БРИЖА влаштував стрілянину з газового пістолета по дітях та батьках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний інтернет-сайт міськради з посиланням на начальника управління з питань фізкультури та спорту Віктора ХРИСТОЄВА.

Коментуючи інцидент, що стався, В.ХРИСТОЄВ сказав, що йому прикро за те, що трапилося, оскільки, за його словами, за сприяння міської влади практично були улагоджені всі питання стосовно конфлікту між хокейною школою і відділеннями хокею, фігурного катання і фітнесу. Він повідомив, що свої висновки комісія має надати до 28 серпня.

Крім того, В.ХРИСТОЄВ висловив жаль, що це трапилося напередодні Дня міста і Дня Незалежності України, 23-24 серпня, коли міська влада зробила все, щоб підготувати льодове покриття у Палаці спорту і влаштувати для харків’ян безкоштовні катання на ковзанах. “Катання відбудуться, але свято вже затьмарене”, - сказав В.ХРИСТОЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 21 серпня, директор ДЮСШОР С.БРИЖА стріляв у дітей з газового пістолета. За інформацією керівника Центру громадських зв’язків обласної міліції Лариси ВОЛКОВОЇ, директор застосував зброю під час конфлікту, який виник у приміщенні міського Палацу спорту, де розміщується також і відомий хокейний Клуб-школа “Дружба-78”.

За словами Л.ВОЛКОВОЇ, серйозних травм серед школярів немає. Працівники міліції з’ясовують усі обставини того, що сталося. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.