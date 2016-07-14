Прикордонники повідомляють про черги у пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Всього через КПВВ прослідувало: «Зайцеве» – 8510 осіб та 1120 транспортних засобів; «Мар`їнка» – 6160 осіб та 1050 транспортних засобів; «Новотроїцьке» – 6305 осіб та 1485 транспортних засобів; «Гнутове» – 4440 осіб та 985 транспортних засобів; «Станиця Луганська» – 5625 осіб.

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Зазначається, що сьогодні зранку, 14 липня, в контрольному пункті «Зайцеве» для перетину лінії розмежування на в'їзд з неконтрольованої території перебувало 40 автомобілів, а в зворотному напрямку 150. В КПВВ «Мар’їнка» на в’їзд знаходилося 200 транспортних засобів, ще 100 рухалися на виїзд. У «Новотроїцькому» та «Гнутовому» черг не було.