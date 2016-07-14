ЮНЕСКО залишила Софію Київську та Лавру у списку Всесвітньої спадщини

Про це заявив заступник голови КМДА Олексій Резніков, який перебував у складі української делегації на 40-й сесії ЮНЕСКО у Стамбулі, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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«Було дуже гаряче обговорення. Гостро стояло питання про внесення Софії Київської та Лаври до переліку об’єктів, що під загрозою. Ми отримали попередження, але змогли відстояти своє місце в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», – поінформував Резніков.

Він додав, що питання будівництва на вул. Гончара, 17-23, й досі є актуальним для ЮНЕСКО: «Восени до Києва приїде моніторингова комісія, яка перевірятиме всі забудови в буферній зоні. Якщо порушення не будуть усунені, то на 41-й сесії, що відбудеться наступного року, буде знову підняте питання про включення зазначених об’єктів до списку тих, що під загрозою».

За словами заступника голови КМДА, також була дискусія щодо будівлі на Кловському узвозі, яка порушує лінію горизонту Лаври.

«Ми пояснили, що Кловський узвіз не в буферній зоні, хоча ми визнаємо, що ця будівля спотворює горизонт», – сказав Резніков.

У свою чергу професор Річард Маккей, член Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS) приділив питанню забудови на вулиці Гончара особливу увагу у своєму виступі і наголосив на необхідності приведення будівлі у відповідність та підтримав прагнення Києва у збереженні такої унікальної пам’ятки, як Собор Святої Софії.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Київрада зобов'язала забудовника - ТОВ «Інвестиційно-будівельна група», в місячний термін знизити висотність комплексу, що будується на вул. Гончара, 17-23, в охоронній зоні пам'ятки архітектури «Софія Київська», до рівня не вищого як 25 метрів над поверхнею землі.