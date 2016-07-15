Син підозрюваної у сепаратизмі Олександровської заявив, що її "в найсуворішій таємниці" доставили до лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Олександр Александровський, який в Україні оголошений у розшук, ввечері вчора, 14 липня, повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Сьогодні (14 липня – УНІАН) в лікарню швидкої невідкладної допомоги доставили Аллу Александровську, причому без повідомлення адвокатів, в суворій таємниці, нібито щоб уникнути нападу на конвой і спроби відбити Аллу Олександрівну у конвоїрів! Маячня божевільного? Не думаю, у Алли Олександрівни дуже серйозні проблеми зі здоров'ям і слідство намагається це приховати, не виключено що їй в черговий раз стало погано і у співробітників СІЗО просто не було вибору, або брати гріх на душу, або доставити її в лікарню", - написав він.

Александровський також заявив, що, швидше за все, стан здоров'я його матері сильно погіршився.

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Як повідомляв УНІАН, 30 червня Київський районний суд Харкова за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави на два місяці колишньому народному депутату Верховної Ради України ІІІ-VI скликань від КПУ, яка підозрюється у посягання на територіальну цілісність та недоторканність держави і надання неравомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 369 КК України).

12 липня Жовтневий районний суд Харкова зобов'язав начальника СІЗО міста забезпечити заарештованій Александровській право на медичну допомогу.

Сьогодні, 15 липня, Апеляційний суд Харківської області розгляне апеляцію захисту Александровської на її арешт.