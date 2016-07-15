На Луганщині затримано "депутата народної ради ЛНР"
У Луганській області співробітники Служби безпеки України вчора, 14 липня, затримали колишню активістку "антимайдану", яка раніше працювала депутатом народної ради ЛНР".
Як сказано в повідомленні прес-служби СБУ, колишня активістка "антимайдану" нещодавно повернулася на контрольовану Україною територію, встигла оформити та отримати українську пенсію й виплати як переселенка.
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Правоохоронці встановили, що жителька Луганська ввійшла до складу так званої "народної ради ЛНР" відразу після її утворення, де активно займалася "законотворчою діяльністю".
"За свідченнями "депутата", насправді "закони" готували фахівці з Росії, копіюючи російські аналоги з незначними корективами. Вже в готовому вигляді тексти передавалися "депутатам ЛНР". За її словами, не всі "обранці" навіть розуміли їх зміст, але одностайно голосували за їх ухвалення", - сказано в повідомленні відомства.
За даними СБУ, жінка розчарувалася в ідеалах "луганської державності" й залишила окуповану терористами територію області. Сьогодні вона вважає свою участь у діяльності сепаратистського "парламенту" помилкою й почала активно співпрацювати зі слідством.
Жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.