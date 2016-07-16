Затримано озброєну групу, яка з 2014 року грабувала банки та інкасаторські машини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на спільному брифінгу з керівництвом Нацполіції сьогодні в Києві.

Читайте такожУ Запорізькій області розстріляли інкасаторську машину: одного нападника вбито, двох поранено (фото)«В Запорізькій області на трасі Оріхів-Пологи бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» разом зі співробітниками спецпідрозділу Нацполіції у взаємодії з ГПУ, прокуратурою Запорізької області затримали групу, яка протягом тривалого часу, зокрема нам відомо принаймні з 2014 року, здійснювала розбійні напади на банки, банківські установи та на інкасаторські машини», - заявив він.

«Кримінальне провадження було зареєстровано за фактом нападу на інкасаторів і кваліфіковано за статтею 257 ККУ бандитизм», - додав голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня близько 17.00 на автошляху Пологи-Оріхів в Оріхівському районі Запорізької області невідомі особи скоїли напад на інкасаторську машину «Ощадбанку». Нападники застосували вогнепальну зброю – пістолети, автомати, кулемет і гранатомети.

Пізніше під час спецоперації із затримання зловмисників, яку проводила поліція спільно з УСБУ, одного з них правоохоронці ліквідували. Ще трьох нападників затримано, двоє з них у лікарні. Затриманих підозрюють у причетності до серії нападів на банківські установи Запоріжжя, а також ще одного подібного нападу на інкасаторський автомобіль.