У Запорізькій області невідомі обстріляли й спалили інкасаторський автомобіль (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, злочин скоєно увечері 8 квітня на автодорозі "Харків-Сімферополь".

"8 квітня о 19.30 в Мелітопольський відділ ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення через "102" про те, що на автодорозі "Харків-Сімферополь" приблизно за 20 км від Мелітополя стоїть інкасаторський автомобіль і чути постріли. На місце події виїхало керівництво ГУНП в Запорізькій області, слідчого управління та оперативних служб. В дію було введено оперативний план "Сирена", - повідомили в поліції.

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Прибувши на місце події, оперативники встановили, що напад скоєно на броньований автомобіль Volkswagen Т6 одного з комерційних банків.

"Коли автомобіль, який виїхав з Мелітополя близько 19.10, проїжджав 384 кілометр автодороги "Харків-Сімферополь", невідомі перед поворотом на село Спаське кілька разів вистрелили в нього з нарізної зброї, що призвело до зупинки авто. Після цього зловмисники облили капот авто рідиною і підпалили", - розповіли в поліції.

За даними відомства, внаслідок нападу автомобіль згорів, однак інкасатори та перевезені цінності не постраждали.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 год. 2 ст. 115 (замах на вбивство), і ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Ведуться пошуки зловмисників. Хід розслідування взято на контроль керівництвом ГУНП в області.