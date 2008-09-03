За тренуванням на Рівненській АЕС дивитимуться міжнародні спостерігачі

На Рівненській АЕС 3-4 вересня проходитиме спільне з дирекцією НАЕК “Енергоатом” загальностанційне протиаварійне тренування, повідомили у прес-службі НАЕК.

Тренування, метою якого є перевірка здатності персоналу самостійно, оперативно і правильно виконувати дії у разі виникнення комунальної аварії на АЕС.

Зокрема, перевірятимуться знання і вміння персоналу, аварійних груп і бригад при ліквідації аварійної ситуації та її наслідків; відпрацьовуватиметься взаємодія з дирекцією НАЕК “Енергоатом”, інформаційно-кризовим центром Держамторегулювання, обласними і місцевими органами влади.

У тренуванні будуть задіяні дирекція НАЕК “Енергоатом”, підрозділи з надзвичайних ситуацій, сили і засоби військової частини і охорони РАЕС, автотраспортного цеху, спеціалізованої медико-санітарної частини с. Кузнецовська, особового складу державної пожежної частини, а також міжнародні спостерігачі.