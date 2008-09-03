Керівники УНІАН і НСЖУ розкажуть про новий спільний проект. Прес-конференція у Львові
08:55, 03 вересня 2008Суспільство
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4 вересня 2008 року об 11:00 у приміщенні Львівської обласної спілки журналістів (м. Львів, вул. Соломії Крушельницької, 5/3, 2 поверх) відбудеться прес-конференція на тему: «Спільний проект НСЖУ і інформагентства УНІАН по відкриттю залів для проведення прес-конференцій в обласних центрах України».
Під час прес-конференції також буде поінформовано його учасників про плани діяльності НСЖУ, інформагентства УНІАН та Львівської обласної організації НСЖУ.
Учасники прес-конференції: голова НСЖУ І. Лубченко, генеральний директор УНІАН О. Наливайко, заступник голови Львівської обласної організації НСЖУ А. Очколас, голова обласної ради профспілок «Журналіст України» П.Остапишин.
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