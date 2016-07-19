У Львівській області головам РДА та сільрад вручили повістки до військкоматів через зрив відбору контрактників

Наразі служити до ЗСУ або інших військових формувань вони не підуть, але у разі оголошення наступної хвилі мобілізації вони стануть першими кандидатами на відправку до війська, передає ZIK.

19 липня під час брифінгу Львівський обласний військовий комісар підполковник Олександр Тіщенко заявив, що 14 липня кільком головам РДА та сільрад на Львівщині вручили повістки до військкоматів.

"Повістки вручали не лише головам сільських рад, але й головам РДА. Вони з’явилися до військкомату, уточнили дані, отримали мобілізаційне розпорядження. Якщо буде наступна хвиля мобілізації, ці голови підуть служити. Підуть, повірте мені. Я допомагав проводити п’яту хвилю мобілізації у Тернопільській області, тоді пішли служити і мери міст, і голови РДА", – наголосив він.

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Тіщенко зазначив, що люди, які з’являються за повісткою для уточнення мобілізаційних даних, проходять медкомісію, отримують мобілізаційний припис, а їхня особова картка у військкоматі переставляється до так званої "картотеки призначених". Тобто вони стають першими кандидатами на відправку до війська у разі оголошення мобілізації.

Так, у першому кварталі 2016 року план з набору контрактників Львівщина виконала на 80,8% – з 912 запланованих до війська відправили 739 осіб. У другому кварталі з відбором контрактників впорались ще гірше – набрали 610 з необхідних 790 осіб, тобто план був виконаний на 77,2%.

Згідно зі ст. 25 закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", співробітники органів державної влади та місцевого самоврядування можуть бути звільнені від мобілізації. Але для цього їм необхідно заздалегідь оформити так зване "бронювання", тобто повного імунітету від мобілізації голови сільрад і РДА не мають.

Разом з тим, саме голови райдержадміністрацій і сільрад, за словами обласного військового комісара Олександра Тіщенка, відповідають за призов, адже вони є членами районних призовних комісій.

В Україні вже пройшли шість хвиль мобілізації. Чи буде оголошено сьому хвилю, наразі не відомо.