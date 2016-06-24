Порошенко пояснив, від чого залежать подальші перспективи мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав під час церемонії випуску офіцерів у Харківському університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Читайте такожПорошенко сьогодні підпише указ про демобілізацію військових п'ятої хвилі

«Якби ми діяли за інерцією, то вже мала би завершуватися сьома черга мобілізації та оголошуватися восьма. Натомість навпаки, ми докладаємо максимум зусиль, щоб поповнити лави ЗСУ професіоналами-контрактниками, створивши для того привабливі фінансові умови, які з часом будуть удосконалюватися та покращуватися», - заявив він.

Президент запевнив, що робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив війни на суспільство та економіку.

«Подальші перспективи мобілізації, буде вона чи ні, це залежить не тільки від нас самих, а й від того, як діятиме наш ворог, наскільки загострюватиметься ситуація на фронті», - зауважив Порошенко.