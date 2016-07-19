У Київському СІЗО з початку року померли 15 ув’язнених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Київського СІЗО Олександр Васюк.

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"Кожного року є такі випадки, за поточний рік 15 осіб померли. Було два випадки самогубства, а решта людей померли. Частина з них на території лікарень, куди вони були доправлені для лікування", - сказав Васюк.

Також він сказав, що часто до слідчого ізолятора люди потрапляють вже із суттєво підірваним здоров'ям.