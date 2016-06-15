Геращенко розповіла про ще одного важкопораненого українця в "підвалі" бойовиків

Про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Кілька місяців ми не могли добитися відповіді, де утримують важкопораненого В.Жемчугова, в якого ампутовані кінцівки, вибиті очі», - заявила вона.

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«І ось сьогодні так звані представники ОРЛО визнали, що ця важкохвора людина утримується в СІЗО, і до нього не пускають адвокатів "за станом здоров'я". Хіба це не тортури?! Ми висловили вимогу негайного звільнення Жемчугова і передали наші пропозиції щодо цього учасникам гуманітарної групи - ОБСЄ і РФ, які мають задіяти всі свої можливості, аби розблокувати процес звільнення», - додала Геращенко.