Росія єдина серед 57 країн блокує розширення мандату місії ОБСЄ на Донбасі - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила речник МЗС України Мар'яна Беца.

“Черговим прикладом невиконання Росією Мінських домовленостей є чергове блокування саме вчора в рамках ОБСЄ пропозиції розширити мандат місії спостерігачів ОБСЄ, яка діє на двох пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк», на всю неконтрольовану ділянку російсько-українського державного кордону, і таким чином запобігти подальші ескалації”, - сказала Беца.

За її словами, вкотре Росія є єдиною країною з 57 країн-членів ОБСЄ, яка блокує розширення мандату такої місії.

Читайте такожУ США розчаровані блокуванням Росією розширення мандату ОБСЄ на кордоні з Україною

“Таким чином, ми розуміємо, що Російській Федерації є що приховувати на неконтрольованих ділянках кордону. Виходимо з незмінних позицій, що ефективний моніторинг з боку ОБСЄ вдовж всієї неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону є невід'ємною передумовою успішного мирного врегулювання. Тому такий відвертий опір Росії реалізації цього важливого елементу безпеки є її цілеспрямованою протидією мирному процесу. Оскільки повномасштабна присутність міжнародних спостерігачів не дозволить Російській Федерації продовжити таємне переправлення через неконтрольовані ділянки своїх військ, найманців та зброї”, - додала Беца.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Постійна Рада ОБСЄ продовжила мандат діяльності місії спостерігачів ОБСЄ, які працюють на російських прикордонних пунктах «Гуково» та «Донецьк» в Ростовській області, до 31 жовтня 2016 року. Ці пункти межують з окупованими пропускними пунктами «Червонопартизанськ» та «Ізварине» на українській частині кордону.

Разом з тим представники РФ у Раді заблокували розширення мандату цієї місії на всю неконтрольовану ділянку російсько-українського державного кордону.