З 11 вересня НСК "Олімпійський" наглухо закриють для невтаємничених

З 11 вересня буде запроваджено спеціальний режим доступу на територію НСК "Олімпійський".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Він наголосив, що сьогодні підписав наказ про запровадження спеціального режиму на території НСК «Олімпійський» для забезпечення охорони будівельного майданчика.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що з 11 вересня буде повністю заборонено в`їзд автотранспорту на територію, буде встановлено спеціальні пункти пропуску, а також ліквідовано всі автостоянки.

«До цього часу буде закінчено всі демонтажні роботи, ми перейдемо до масштабної підготовки майданчика до реконструкції НСК «Олімпійський», - додав міністр.