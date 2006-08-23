Ющенко переніс усі концерти і феєрверк на 26 серпня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціював зміни до програми святкування 15-ї річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, радник Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ нагадав журналістам, що В.ЮЩЕНКО, виходячи із мотивів добросусідства і співпереживання з російським народом, вчора підписав указ про оголошення 23 серпня днем жалоби в Україні.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ підкреслив, що через це з 24 на 26 серпня переноситься проведення плац-концерту військових оркестрів на Хрещатику, концерту фольклорних колективів і рок-концерту відомих українських виконавців у центрі Києва. Крім того, переноситься святковий феєрверк у столиці.

За словами М.ЛУБКІВСЬКОГО, решта заходів відбудеться без змін, і найближчим часом вийде відповідний указ глави держави.