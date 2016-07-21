В АП висміяли погрози бойовиків "ЛНР" авіацією

Заяву ватажка бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького про те, що незабаром вони продемонструють авіацію, на своїй сторінці в Facebook прокоментував речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Плотницький вирішив налякати своїми сучасними винищувачами і потужною палубною авіацією... Ну, так йому доповіли, що є таке "авіадобро", - написав Лисенко під фото зі зруйнованою технікою.

Зазначимо, раніше російське інформагентство "РИА Новости" розповсюдило заяву Плотницького про авіацію "ЛНР": "У нас є літаки. І я сподіваюся, що незабаром ми вам покажемо хоч невелику, але нашу авіаційну ланку".

Сьогодні бойовики терористичної організації "ЛНР" провели так звані бойові навчання і заявили, що у них брало участь понад 100 одиниць техніки.