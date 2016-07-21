Терористи "ЛНР" провели бойові навчання (фото)
09:21, 21 липня 2016Війна
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Бойовики терористичної організації "ЛНР" провели так звані бойові навчання.
Проросійські найманці використовували понад 100 одиниць техніки, передає ЛІГА.net.
Під час навчань найманці форсували водну перешкоду шириною понад півтора кілометра.
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Місцеві жителі розповіли, що було чути вибухи протягом кількох годин. "Різної техніки було дуже багато, гнали її 2-3 години, багато людей були просто налякані", - зазначив очевидець Максим.
За його словами, недалеко від окупованого Крсного Луча є полігон, де найчастіше по ночах проходять навчання бойовиків.
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