Терористи "ЛНР" провели бойові навчання (фото)

Проросійські найманці використовували понад 100 одиниць техніки, передає ЛІГА.net.

Під час навчань найманці форсували водну перешкоду шириною понад півтора кілометра.

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Місцеві жителі розповіли, що було чути вибухи протягом кількох годин. "Різної техніки було дуже багато, гнали її 2-3 години, багато людей були просто налякані", - зазначив очевидець Максим.

За його словами, недалеко від окупованого Крсного Луча є полігон, де найчастіше по ночах проходять навчання бойовиків.