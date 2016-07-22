Поліція: основна версія вбивства Шеремета – його професійна діяльність
Правоохоронці розглядають як основну версію вбивство журналіста Павла Шеремета у зв’язку з його професійною діяльністю.
Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, такими є результати роботи опергрупи станом на вечір п’ятниці 22 липня.
Загалом над розкриттям вбивства Шеремета цілодобово працює група у складі 50 фахівців.
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Як основну версію група розглядає скоєння вбивства журналіста у зв’язку з його професійною діяльністю, також розглядаються й інші версії скоєння злочину.
У ході слідства правоохоронці вже вилучили і продовжують вилучати відео з камер спостереження і реєстраторів автомобілів поблизу будинку загиблого. Так само вилучається відео поблизу місця вибуху.
Відео, що було опубліковане в Інетрнеті, розглядається як речовий доказ. Опергрупа встановлює особи людей з цього відео, а також припускає, що вони можуть бути причетні до вибуху.
Водночас правоохоронці підкреслюють, що публікація подібної інформації «у погоні за сенсацією» може серйозно відкинути слідство назад.
У Нацполіції закликали журналістів надавати наявні у них матеріали слідчим, тим самим сприяючи розкриттю цього резонансного злочину.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.
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Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.
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