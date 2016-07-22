Поліція: основна версія вбивства Шеремета – його професійна діяльність

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, такими є результати роботи опергрупи станом на вечір п’ятниці 22 липня.

Загалом над розкриттям вбивства Шеремета цілодобово працює група у складі 50 фахівців.

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Як основну версію група розглядає скоєння вбивства журналіста у зв’язку з його професійною діяльністю, також розглядаються й інші версії скоєння злочину.

У ході слідства правоохоронці вже вилучили і продовжують вилучати відео з камер спостереження і реєстраторів автомобілів поблизу будинку загиблого. Так само вилучається відео поблизу місця вибуху.

Відео, що було опубліковане в Інетрнеті, розглядається як речовий доказ. Опергрупа встановлює особи людей з цього відео, а також припускає, що вони можуть бути причетні до вибуху.

Водночас правоохоронці підкреслюють, що публікація подібної інформації «у погоні за сенсацією» може серйозно відкинути слідство назад.

У Нацполіції закликали журналістів надавати наявні у них матеріали слідчим, тим самим сприяючи розкриттю цього резонансного злочину.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля.

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Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох людей.

Президент України Петро Порошенко попросив допомоги у міжнародних партнерів і обговорив з Посольством США в Україні залучення до слідчої групи експертів ФБР, які мають унікальні методи в дослідженні вибухової техніки.

Невдовзі Держдепартамент США заявив, що ФБР підключилося до розслідування вбивства журналіста Шеремета.

Сьогодні у Києві в Українському домі пройшла церемонія прощання із загиблим журналістом.

Похорони Шеремета відбудуться завтра на його батьківщині - у Мінську.

Сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що вбивця журналіста був не один, це була група осіб, частина якої зафіксована на відео.