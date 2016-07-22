Репресії у Криму: суд залишив під вартою чотирьох кримськотатарських політв’язнів

Про це адвокат Еміль Курдебінов написав у Facebook.

«Закінчилося засідання у Верховному суді Криму за скаргами адвокатів в апеляційну інстанцію на арешти «Бахчисарайської четвірки» - кримських татар, яких звинувачують у тероризмі, у т. ч. Енвера Мамутова. Суд не прийняв аргументи захисту (як завжди) і залишив всіх у слідчому ізоляторі», - написав адвокат.

Курдебінов зазначив, що зафіксував порушення принципу гласності при проведенні судового засідання.

Читайте такожУ Росії "Меморіал" визнав політв’язнями чотирьох кримських татар

«Проведення відеоконференцзв'язку за участю обвинувачуваних може проводитися у виняткових випадках, якщо є заява прокурора чи іншої сторони. Суддя жорстко ігнорувала всі мої доводи з цього приводу, не прийняла моє клопотання і моїх колег, Енвера Мамутова, з проханням вказати, хто ж заявив про відеоконференцію і чому, і дати ознайомитися з цією заявою, якщо така є», - написав адвокат.

Курдебінов зазначив, що суддя також не дала йому можливості виступити.

«Є підстави вважати, що в діях судді Верховного суду Криму вбачається склад злочину, передбаченого КК РФ - стаття 305. Винесення свідомо неправосудних вироку, рішення чи іншого судового акта, про що мною буде подано заяву про злочин у Слідчий комітет РФ для проведення відповідної перевірки! Вівся аудіозапис засідання», - додав адвокат.

Читайте такожНа Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку кримськотатарських політв'язнів (фото)

Як повідомляли ЗМІ, у Криму вранці 12 травня прийшли з обшуками в домівки мусульман в Бахчисараї, чотирьох було затримано: Зеврі Абсейтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров та Мамутов.

Так званий «прокурор Криму» Наталія Поклонська заявила, що в Бахчисараї затримали чотирьох послідовників організації «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії визнана терористичною.

13 травня суд постановив заарештувати всіх чотирьох затриманих у Бахчисараї кримських татар.

Загалом у справі про тероризм й участі в ісламської організації «Хізб ут-Тахрір» проходять 14 кримських татар, суд над чотирма з них в даний час продовжується в Ростові-на-Дону. Решта десять осіб утримуються в СІЗО в Сімферополі.