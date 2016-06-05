Репресії на окупованому півострові тривають: затримано ще одного кримського татарина
У Бахчисарайському районі Криму в с.Червоний мак затримали кримського татарина Смаїла Мустафаєва.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелялов.
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Він зазначив, що Мустафаєва підозрюють у незаконній вирубці лісу, щго відбувалася нібито у 2012-му році.
Як повідомлялося, після анексії Криму Росією на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в їхніх помешканнях, мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і внесла його до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності.
Під арештом перебуває ряд кримськотатарських активістів за так званою "справою 26 лютого".
Також розпочався суд над 4 кримськими татарами за звинуваченням у тероризмі та участі в ісламській організації «Хізб ут-Тахрір», діяльність якої заборонена в РФ.