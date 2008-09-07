Від УПЦ МП може відколотися «Південно-Східна Митрополія»?

Надання автокефалії Українській православній церкві (Московського патріархату) може призвести до розколу цієї церкви.

Таку думку в «Дзеркалу тижня» № 33 (712) від 6 - 12 вересня 2008 року висловив єпископ Переяслав-Хмельницької єпархії УПЦ Олександр (ДРАБИНКО). В той же час, на думку єпископа, автокефальний статус може посприяти приєднанню до УПЦ багатьох раніше відокремлених парафій.

«Водночас з автокефалізацією УПЦ на базі низки єпархій нашої Церкви в Східному і Південному регіонах може бути створена багатотисячна «Південно-Східна Митрополія», що виділиться з УПЦ і наполягатиме на прямому підпорядкуванні Московському патріарху», - підкреслив єпископ.

Тому, на думку предстоятеля Переяслав-Хмельницької єпархії УПЦ, негайне надання повній автокефалії УПЦ було б передчасним.

«Переконаний, що розглядати питання про новий статус УПЦ сьогодні передчасно. Набуття канонічної самостійності ціною поділу в самій УПЦ - це шлях ослаблення церкви», - заявив він.