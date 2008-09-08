У бюджеті-2009 Кабмін нарахував інфляцію - 9,5%

Проект бюджету на 2009 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП на рівні 6% (при цьому показник номінального ВВП прогнозується на рівні 1 трлн. 267-269 млрд. грн.), інфляція (грудень до грудня) - 9,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН у Кабінеті міністрів під час засідання, присвяченого розробці проекту бюджету на 2009 рік.

Мінекономіки прогнозує зростання цін виробників промислової продукції в Україні за підсумками 2009 року на рівні 16,5-18,5%, зростання виробництва в сільському господарстві - на рівні 2,2%, обсяг прямих іноземних інвестицій - 10,5 млрд. дол., фонд оплати праці - 445,7 млрд. грн.

Середньорічна номінальна заробітна плата в 2009 році прогнозується на рівні 2 тис. 472 грн., що на 15-18,3% більше, ніж у 2008 році.

Чисельність населення України, за прогнозами Мінекономіки, в 2008 році становитиме 45,9 млн. чоловік, зокрема 20,5-20,9 млн. чоловік працездатного віку.

Як повідомлялося, Б.ДАНИЛИШИН 2 вересня заявляв, що уряд на даний момент узгоджує макропоказники на 2009 рік, зокрема й з Президентом України.

Міністерство економіки України розробляє прогнозні макроекономічні показники, на основі яких формується проект бюджету країни.

Згідно з Бюджетним кодексом України, уряд має до 15 вересня ц.р. направити до Верховної Ради законопроект про бюджет наступного року.

У середині серпня перший заступник міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявив: Мінфін сподівається, що інфляція в країні за підсумками 2009 року буде в межах 10%.

За його словами, саме такий показник інфляції планують використати при розрахунку бюджету на 2009 рік.