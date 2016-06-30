Болгарія очолить трастовий фонд НАТО з лікування та реабілітації українських військових – Порошенко

13:50, 30 червня 2016
Суспільство
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Болгарія очолить трастовий фонд НАТО з адаптації, лікування і реабілітації українських військовослужбовців.

flickr.com/photos/isafmedia

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з президентом Болгарії Росеном Плевнеліевим сьогодні в Софії.

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«Значну увагу ми приділили можливостям співробітництва у сфері безпеки і вдячні Болгарії за рішення очолити трастовий фонд НАТО з адаптації, лікування і реабілітації українських військовослужбовців», - зазначив він.

«Це не порожні слова і не тільки гроші, 18 українських військових пройшли реабілітацію в болгарських клініках, а 120 дітей з Донбасу пройшли оздоровлення на болгарських курортах», - додав Порошенко.

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