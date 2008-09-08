Чоловік заснув у кукурудзі і потрапив під комбайн
23:33, 08 вересня 2008Суспільство
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Потерпілий у критичному стані
У селі Ладижинські-Хутори Гайсинського району Вінницької області чоловіку, який заснув на кукурудзяному полі, комбайном відрізало ногу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУМНС України у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, 4 вересня близько 15.30, 53-річного жителя було госпіталізовано в Гайсинську центральну районну лікарню.
Як виявилося, чоловік в стані алкогольного сп’яніння спав на кукурудзяному полі, де в цей час комбайн збирав врожай кукурудзи. Жатка комбайна захопила його ноги, внаслідок чого він отримав травми: травматична ампутація правої гомілки, відкритий перелом лівої гомілки, шок.
Потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні у критичному стані.
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