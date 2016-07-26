Бірюков показав фото тарганів та хробаків у солдатській їжі у військовій частині Миколаєва

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, виклавши фото хробаків і тарганів у їжі солдатів.

«Восьмеро бійців однієї військової частини звернулися до медпункту зі скаргами на отруєння. Реакція місцевого командування була блискавичною - з бійцями проведено «виховну» бесіду, вони почуваються прекрасно», - заявив він.

За даними Бірюкова, наступного ранку бійці відмовилися здавати аналізи на бактеріальний посів, без яких це все лише чутки і плітки.

«Ми про цю проблему дізналися випадково, від військовослужбовця з медпункту. З яким також була проведена «бесіда», - додав Бірюков.

Радник президента також виклав фото хробаків і тарганів у їжі солдатів.

«Спеціально не пишу назви фірм, спеціально не пишу назви частини. Робота ведеться. Нам важливо не просто десь когось «шпокнути». І вже нам взагалі байдуже до всіх цих млосних натяків про «потоки». В їдальнях двох військових частин міста Миколаєва з самісінького ранку ведеться хаотично-панічна робота з наведення порядку на складах і в приміщеннях їдалень. Забавно. Є надія на те, що бодай тиждень бійці харчуватимуться нормально. Хоча, зважаючи на сьогоднішній «улов» фотографій...», - додав Бірюков.

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Як повідомляв УНІАН, 20 липня в Міноборони заявили про намір розірвати контракт на суму 400 млн грн з фірмою «Візит», яка забезпечує харчуванням військовослужбовців навчального центру «Десна», за незадовільну якість продуктів.

У червні цього року близько 200 військовослужбовців навчального центру отруїлися продуктами харчування, які постачала згадана компанія.

Тоді Бірюков висловив думку, що Міністерству оборони буде непросто припинити співпрацю з несумлінними компаніями, які постачають харчування для військових, оскільки ціна питання - 4 млрд грн, які вони щорічно освоюють.

24 липня міністр оборони України генерал армії Степан Полторак в одній з військових частин Одеської області виявив неякісні продукти й неналежні умови їх зберігання.