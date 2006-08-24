Президент звернувся до українського народу

Після закінчення Молитви за Україну у Софіївському соборі, Президент України Віктор Ющенко звернувся до українського народу з промовою на Софійській площі.

На початку другої сесії Верховної Ради України Президент України Віктор ЮЩЕНКО внесе до парламенту пакет законопроектів, спрямованих на реформування судової системи та правоохоронних органів і подолання в них корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Софійській площі з нагоди 15-ї річниці незалежності України.

Президент констатував, що сьогодні “таке ганебне явище” як корупція ще не подолано. За його словами, «вогнем треба випалювати масштабну корупцію в Україні».

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що український парламент «підніметься над партійними інтересами» і підтримає ці законопроекти.

На думку глави держави, після цього «справою честі міністра внутрішніх справ і генерального прокурора» стане результативне завершення кожного корупційного скандалу.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що українській мові, як державній, альтернативи не буде.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в Україні кожен громадянин матиме право розмовляти своєю рідною мовою.

Привітавши український народ з з 15-ю річницею Незалежності, Президент зазначив, що за ці роки “ми навчилися бути народом, державою і набуваємо знань, щоб стати нацією. І в цьому наша справжня історична перемога”. За його словами, 75% громадян України «вважають себе патріотами».

Також Президент наголосив, що Україна «є і буде унітарною та соборною». За його словами, Україна і надалі здійснюватиме курс на членство в Європейському Союзі та НАТО.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що основним здобутком за ці п’ятнадцять років є те, що в Україні є «новий український громадянин», права якого «ніхто тепер не може топтати». За його словами, підтвердженням того були події 2004 року. Він зазначив, що Україна відбулася як демократична держава.

Серед здобутків В.ЮЩЕНКО також назвав економічне зростання і здійснення курсу на європейську інтеграцію. Крім того, за його словами, найголовнішим здобутком є те, що «формується зріле суспільство, яке здобуло свою перемогу у 2004 році». Він зауважив, що Україна пережила в цьому році парламентську кризу, і «ми вирвалися з неї не війною, не танками, не кров’ю».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що величезна роль опозиції полягає в тому, щоб уряд працював результативно.

Глава держави зазначив, що опозиція має вказувати альтернативні шляхи розв’язання питань і створювати тіньовий уряд. «Опозиція не може іти у відпустку», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Водночас, говорячи про владу, він зазначив, що це «не привілей, а відповідальність». За словами Президента, цю відповідальність «нестиме кожен міністр і посадовець». Він зауважив, що уряд має працювати, керуючись пріоритетами інтересів нації.

За словами В.ЮЩЕНКА, до кінця 2006 року уряду необхідно вирішити питання виплати боргів зі зарплати та найближчим часом здійснити перехід до високотехнологічної економіки.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує, що уряд та Верховна Рада України продовжуватимуть здійснювати «повноцінну адміністративно-територіальну реформу» та реформування органів місцевого самоуправління.