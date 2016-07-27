ГПУ: Втекти "беркутівцям" після Майдану допоміг один з керівників ГО "Ніхто крім нас"

Про це повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю LB.ua.

Горбатюк не став відповідати, чи є цією людиною керівник організації Олександр Ковальов, посилаючись на таємницю слідства.

"Я не можу назвати прізвище, можу сказати, що підозру дійсно оголошено особі з керівництва ГО "Ніхто крім нас", - сказав він.

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Горбатюк додав, що організатора не заарештовано, оскільки його звинувачують у приховуванні злочину, це стаття 396 Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають позбавлення волі до 3 років, тобто, це не тяжкий злочин, середньої тяжкості. Кримінальний кодекс не передбачає в такому випадку арешт як запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 14 липня провела обшуки в осіб, причетних до вивезення з Києва після кривавих розстрілів активістів Майдану представників «чорної сотні» «Беркута» і наступного знищення їхньої зброї. Раніше заступник генпрокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив: "Коли суспільство дізнається, хто до цього причетний, буде дуже здивоване". За його словами, оприлюднена інформація може викликати неприйняття, "але істина є істиною".