На Чернігівщині затримали інтернет-шахрайку, що ошукала більше 70 людей

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Чернігівській області, працівники кіберполіції спільно з поліцейськими Бахмацького відділу поліції викрили 23-річну жительку Бахмача, яка близько двох років займалася інтернет-шахрайствами в одній із соціальних мереж.

Зловмисниця створювала фіктивні аккаунти, з яких вела листування з потенційними покупцями та продавала неіснуючі жіночі речі за умови повної передоплати. Гроші отримувала на банківські картки, відкриті на підставних осіб, а також на мобільні рахунки.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної у неї були вилучені банківські картки, сім-картки мобільних операторів, грошові кошти, комп’ютерна техніка та записники, в яких жінка вела облік логінів і паролів фіктивних сторінок, за допомогою яких вела злочинну дільність.

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За попередніми підрахунками, вона ошукала понад 70 громадян з різних областей України, завдавши їм збитків на суму понад 50 тисяч гривень.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії та встановлюються потерпілі.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Триває досудове розслідування.