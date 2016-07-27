Нацгвардія повідомила про декілька спроб провокацій під час "хресної ходи" УПЦ МП (фото)

Про це повідомляється на сайті Нацгвардії.

«Молебень та хресна хода минулась загалом без ексцесів, декілька спроб провокацій було припинено завчасно. Зокрема, нацгвардійці зупинили чотирьох осіб з добровольчого батальйону «Січ», які намагалися проникнути на територію проведення молебну», - повідомив заступник начальника Північного Київського територіального управління НГУ полковник Вадим Бідненко.

Під час масових заходів було залучено 1500 військовослужбовців Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії на допомогу Національній поліції.

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Для відстежування оперативної ситуації за маршрутом «хресної ходи» вперше застосовувались безпілотні літальні апарати, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «хресна хода», організована УПЦ МП, стартувала на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях. Напередодні її учасники прибули до Києва. Сьогодні віряни УПЦ МП вже взяли участь у молебні на Володимирській гірці та наразі перебувають на території Києво-Печерської Лаври.

За даними поліції, до Києва з регіонів прибули 8,7 тис. учасників «хресної ходи».

Водночас в УПЦ МП нарахували понад 80 тис. учасників «хресної ходи».