Помер письменник Юрій Покальчук

Пішов із життя письменник і поет Юрій Покальчук.

Повідомлення про це розмістило на своєму сайті видавництво «Кальварія». Останнім часом пан Юрій тяжко хворів, повідомляє Телекритика.

Юрієві Покальчуку було 67 років. Він народився 24 січня 1941 року у Кременці (нині Тернопільська область). Дитинство і юність провів у Луцьку, де закінчив педагогічний інститут. Навчався у Ленінградському університеті. З 1976 року – член Спілки письменників України, у 1997-2000 – президент Асоціації українських письменників.

Значна частина життя Юрія Покальчука була пов’язана з телебаченням. Він працював на телеканалі «1+1», був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а останнім часом – головою Громадської ради при Національній раді.