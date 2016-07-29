Прокуратура називає основною версією причини вибуху на станції "Укроборонпрому" недбалість посадових осіб

Про це повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" виконуючий обов'язки військового прокурора Сумської області Олексій Ляшенко.

"Першочергове версія – це недбале ставлення посадових осіб під час проведення робіт з підвищеною небезпекою", - сказав Ляшенко.

Він також повідомив, що на сьогодні заплановано детальний огляд місця події та встановлення причини несанкціонованого вибуху авіаракети.

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"Наскільки мені відомо, стан постраждалих стабільний", - зазначив також Ляшенко.

Нагадаємо, вчора на випробувальній станції "Укроборонпрому" вибухнула авіаракета, в результаті чого загинули три людини, одна з них - представник НАТО. Ще двоє постраждалих з важкими травмами доставлені в лікарні Сум та Шостки.

Держконцерн створив спеціальну комісію з розслідування події.