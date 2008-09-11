Керівник "Транснефти" про аверс, міфічну нафту, Ющенка, Гданськ і Тихий океан

Аверсний режим роботи «Одеса-Броди» порушить стабільність поставок російської нафти до Європи.

Як передає Рейтер, про це сьогодні заявив керівник російської державної нафтопровідної монополії «Транснефть» Микола ТОКАРЄВ.

Він не виключив, що Україна втілить свій намір розвернути у зворотному напрямі реверсні поставки нафтопроводом «Одеса-Броди», щоб прокачувати каспійську нафту до Європи через Польщу. Поки маршрут використовується для доставки російської нафти.

У такому разі постраждають європейські споживачі російської нафти, сказав Н.ТОКАРЄВ.

"Сьогодні ми бачимо, що вже в практичну площину переходить ідея "аверса" «Одеса-Броди»... Ми, «Транснефть», не зможемо в цьому випадку гарантувати безперебійні та стабільні поставки до Чехії", - сказав він, додавши: "Ми не бачимо технічного рішення, як це можна зробити".

Н.ТОКАРЄВ вважає, що розворот маршруту, якого добивається Президент України Віктор ЮЩЕНКО, зруйнує стабільність поставок нафти до Європи, оскільки обіцяних Україні Азербайджаном об`ємів експортної нафти може не вистачити.

"Ну де ви візьмете такий об`єм нафти, який дозволить забезпечити Словаччину, Чехію, Угорщину? Це 18 мільйонів тонн нафти (на рік)... Якась міфічна нафта поставлятиметься", - сказав Н.ТОКАРЄВ.

Він сказав, що на фоні обміну Заходу і Росії взаємними докорами з приводу військової операції в Грузії поставки російських енергоносіїв стикаються з політичними труднощами.

Н.ТОКАРЄВ зауважив, що "якщо ЮЩЕНКО вирішить відморозити вуха на зло мамі і вирішить розвернути його (трубопровід) в аверс", Росія ще більше буде зацікавлена в будівництві другої гілки Балтійської нафтопроводної системи.

"Нам кудись потрібно подіти 20 мільйонів тонн для України... Ще не треба забувати, що ми годуємо польський порт Гданськ - сім мільйонів тонн... Чого б це?", - сказав глава «Транснефти».

За його словами, при "аверсі" виникне "пробка на південній гілці нафтопроводу "Дружба", а якщо Україна добудує його до Плоцька, то "перекриються" і російські поставки до Німеччини і Польщі. "Не зважати на ці ризики вже не можна", - зазначив Н.ТОКАРЄВ.

За словами глави «Транснефти» для того, щоб забезпечити альтернативні канали поставок, використовуватиметься трубопровід БТС-2, проект ухвали про початок будівництва якого вже готовий.

Раніше влада РФ говорила, що БТС-2 задумувався як канал для транспортування вуглеводнів в обхід Білорусі, а не України.

Іншим перспективним напрямом є трубопровід "Східний Сибір, що будується і оцінюваний в мільярди доларів, - Тихий океан" (ССТО) для доставки сибірської нафти до берегів Тихого океану для експорту в країни АТР і Китай.

Крім того, Н.ТОКАРЄВ нагадав про екстрене засідання глав держав Євросоюзу після подій в Грузії, на якому країни ЄС вирішили не вводити санкції проти Москви.

"Ми всі свідки, як проходило засідання, які пропонувалися варіанти покарання... Пошуміли, покричали, поверещали і роз`їхалися. Якби у нас не було "східної труби" і БТС, то, я думаю, рішення б там були жорсткіші і конкретніші".

Як повідомляв УНІАН, на використанні нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсном режимі, що було передбачено проектом його будівництва, наполягає Президент України В.ЮЩЕНКО. В той же час прем`єр-міністр України Юлія ТІМОШЕНКО заявила, що не має наміру підтримувати запропонований Секретаріатом Президента варіант використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсном режимі.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» планувався з метою диверсифікації поставок нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" завершили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу й терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років із моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій із боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, із моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси й далі - танкерами через чорноморські протоки.