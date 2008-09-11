Уряд затвердив збір за проходження суден каналом Дунай-Чорне море

Кабінет Міністрів України затвердив канальний збір за проходження суден каналом Дунай-Чорне море на баровій частині Новостамбульське (Бистре). Відповідну постанову від 3 вересня 2008 р. № 797 розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, доповнено пункт 18 Положення про портові збори, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1544. Таким чином, встановлено канальний збір за кожен прохід каналу судном у один кінець за 1 куб. м об`єму судна в розмірі 0,14 дол. США для суден закордонного плавання і 0,014 дол. США – за прохід каботажних суден.