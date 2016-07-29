Справу одеського судді-стрілка Бурана передали до суду: "світить" до 12 років

Бурана обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України), а також у погрозі вбивства співробітникам НАБУ під час виконання ними службових обов’язків (ч. 1 ст. 345 КК України). Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

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У цій же справі за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 КК України, обвинувачується спільник судді.

Обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабара в 500 тис. грн за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. Під час слідчих дій суддя вчинив опір детективам, стріляючи на ураження. Судді було вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Бурана. У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності. Для Бурана обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.