У Туреччині зібрався виконком Всесвітнього конгресу кримських татар

Засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар почалося 30 липня в турецькому місті Ескішехір. Робота членів виконкому триватиме два дні.

В засіданні приймає участь національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, члени Меджлісу кримськотатарського народу, передає радіо "Свобода".

Голова Меджлісу Рефат Чубаров через хворобу не зміг прибути до Туреччини.

"Лікарі не дозволили летіти, але разом з колегами я ретельно готував розгляд кожного з питань порядку денного, заздалегідь запропонованих членами Виконавчої ради", – написав Чубаров на Facebook.

Він нагадав, що 1-2 серпня 2015 року в Анкарі відбувся Всесвітній конгрес кримських татар (друге скликання). Виконавчий рада конгресу за минулий рік провів п'ять засідань, почергово в одній з країн, де є велика кримськотатарська діаспора – Констанца (Румунія), Київ (Україна), Чонгар (Україна), Вільнюс (Литва).

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Після анексії Криму Росія заборонила в'їзд на півострів лідерів кримських татар Джемілєва і Чубарова.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції.