В ООН заявили про рекордне зростання втрат серед цивільного населення на Донбасі за рік

Про це йдеться у звіті Верховного комісара ООН з прав людини, розміщеному на сайті організації.

Зазначається, що сьогодні, 3 серпня, Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль Хусейн закликав сторони конфлікту на сході України приділити першочергову увагу захисту цивільних осіб і вжити невідкладних заходів для зменшення напруженості на лінії зіткнення.

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Він також констатував, що за останні два місяці кількість жертв серед цивільного населення істотно зросла.

Згідно з оприлюдненими даними у червні 2016 року Управління верховного комісара ООН з прав людини, задокументовано 69 жертв (12 загиблих і 57 поранених) серед цивільного населення. Це майже вдвічі більше, ніж в травні 2016 року, і найбільше - з серпня 2015 року. У липні кількість жертв серед цивільного населення була ще більшою і досягла 73 (вісім загиблих і 65 поранених). Середньомісячна кількість жертв за червень і липень цього року становить 71 особу, що більш ніж в два рази перевищило середньомісячну кількість жертв (34) протягом дев'яти попередніх місяців, з вересня 2015 року по травень 2016 року.

«Ескалація бойових дій і жертви серед цивільного населення на сході України за останні два місяці викликають занепокоєння. Цивільні особи все частіше змушені ховатися в імпровізованих бомбосховищах в своїх підвалах, іноді протягом цілих ночей – такою є ціна порушень режиму припинення вогню», - заявив Верховний комісар Зейд.