У Дніпрі відроджується легендарний фестиваль "Джаз на Дніпрі"

«Дніпро – джазове місто. Так було за часів СРСР, і так буде тепер. Фестиваль і в плані музики, і в плані складу музикантів буде дуже якісним і класним», – вважає позаштатний радник міського голови Дніпра Євген Гендін.

Дата фестивалю припадає на святкування дня міста. Захід відбуватиметься на трьох майданчиках: на Монастирському острові, в парку Глоби та культурно-діловому центрі «Менора». Проходитиме фестиваль у форматі п’ятигодинного опен ейру (open air). Також на гостей чекають майстер-класи від видатних музикантів.

Продюсер фестивалю Анна Русскевич розповіла, що хедлайнерами заходу стануть музиканти світового масштабу: Сайрус Чатнат (США), Рік Маргітца (США), Пол Болленбек (США), Венсан Буржекс (Франція), Денісс Пашкевич (Латвія), Олів’є Кер Оріо (Франція), Рікард Мальмстен (Швеція), Танель Рубен (Естонія), Валерій Шериця (Білорусь), Майкл Мвенсо (США), група The Shakes (США). Україну на фестивалі представлятимуть квінтет Дмитра Александрова, група «Кредо», співачка Джамала, а також вихідці з Дніпра Андрій Кондаков, Ірина Роділес та Віктор Двоскін.

«Дніпро зростив плеяду видатних музикантів, які зараз подорожують і навіть викладають джаз по всьому світу. Я дуже радий, що повертається хвиля «Джазу на Дніпрі». Хочеться, щоб вона тривала довше п’яти років, на відміну від попередніх фестивалів», – каже один з членів місцевого джаз-клубу Володимир Задонцев.

Начальник управління культури міської ради Євген Хорошилов зазначив, що на проведення «Джазу на Дніпрі» будуть виділені кошти з міського бюджету. Їх витрачатимуть переважно на технічне забезпечення заходу. «Ми плануємо, що кожного дня фестиваль зможе приймати до 10 тисяч відвідувачів. Це дуже масштабна подія. Подібної в нашому місті не було протягом всіх років незалежності», – додав Євген Хорошилов.