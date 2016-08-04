На Дніпропетровщині побільшало хижаків

Про це сайту «Дніпра вечірнього» повідомив голова обласного товариства "Мисливців і рибалок Дніпропетровської області" Василь Тибан.

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"В минулому році у зв'язку з проведенням АТО в Межевському, Покровському, Петропавлівському районах було припинено полювання, що викликало збільшення чисельності хижаків – вовків і лисиць. В цілому кількість вовків на Дніпропетровщині збільшилася. Минулого року мисливці області видобули понад 120 вовків", - зазначив Василь Тибан.