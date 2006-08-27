Трое людей загинули у зіткнення Форда з молоковозом

Вчора о 14.30 біля смт Березне Менського району Чернігівської області на 40-му км автошляху “Чернігів - Мена - Новгород-Сіверський” на перехресті з автошляхом “Городище – Стольне” внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса "Форд-Транзит" і молоковоза "ГАЗ-53" загинуло три особи.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, ще одну особу госпіталізовано у важкому стані до нейрохірургічного відділення Чернігівської обласної лікарні з діагнозом - закрита черепно-мозкова травма. Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Чернігівській області.

Всього за добу в Україні зареєстровано 138 ДТП, у яких загинуло 18 осіб та 178 - травмовано.